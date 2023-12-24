Нетаньяху объявил о расширении военных действий в секторе Газа

Армия обороны Израиля расширяет военные операции в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По его словам, это единственный способ вернуть заложников, «уничтожить ХАМАС и гарантировать, что Газа больше не будет угрозой для Израиля». Нетаньяху также заявил, что Израиль продолжит войну до полной победы над ХАМАС, передает РИА «Новости».

Он отметил, что операция займет время, но Израиль «полон решимости сражаться до конца».

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Израиль готов снизить интенсивность боев в Газе.

СМИ сообщали, что активные переговоры о втором перемирии в секторе Газа идут при посредничестве Катара и Египта.