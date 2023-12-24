В США начнут расследование против агентства ООН из-за ХАМАС

«Существует множество свидетельств тревожных связей между БАПОР и ХАМАС, и они гораздо глубже, чем предполагалось… Теперь конгресс должен расследовать и раскрыть масштабы того, что БАПОР знало, что оно делало и что оно может скрывать от мира», — сказал Исса.