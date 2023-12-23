На Украине рассказали о побеге волонтеров за границу

Глава ОВА Прокудин: Десять волонтеров выехали за гумпомощью за границу и сбежали
Десять украинских волонтеров воспользовались разрешением на выезд из страны за гуманитарной помощью для подконтрольной Киеву части Херсонской области и не вернулись в страну. Об этом рассказал глава областной военной администрации (ОВА) региона Александр Прокудин.
По словам главы ОВА, он сам выдал соответствующее разрешение на пересечение границы для представителей организаций «Единая Украина» и «Аджалык».
— Они выехали за границы Украины и привезли обещанную гуманитарную помощь... Но после этого решили выехать во второй раз и не вернуться назад, на Украину, — рассказал Прокудин.
Делом в настоящее время занимаются правоохранительные органы, нарушителей планируют привлечь к ответственности. Больше Прокудин давать разрешения на выезд сотрудникам этих организаций не намерен, передает РИА Новости.
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