Орбан принял решение о членстве Венгрии в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что «по горло сыт Брюсселем», но выходить из ЕС не собирается. Он намерен собрать союзников внутри Евросоюза и улучшить его. Об этом венгерский лидер заявил в интервью газете Magyar Nemzet.

В интервью Орбан рассказал, как ему пришлось выдержать прессинг представителей 26 стран ЕС, желавших начать переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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По его словам, ему не удалось убедить других в том, что это плохое решение. Оставался вопрос: «смогут ли 26 навязать свою волю мне и Венгрии». В итоге Орбан не стал участвовать в принятии решения, и теперь оно «не отягощает нашу совесть».

«Мы знаем, что это решение вызовет много проблем, но отныне у нас есть правовая основа для устранения этих проблем, если они дойдут до Венгрии», — отметил премьер.

Он добавил, что сейчас непонятно, где проходят реальные географические границы Украины, и сколько там людей проживает. Поэтому начало переговоров о вступлении Киева в ЕС — «просто политический жест, геополитическое решение».

«Вы не боитесь, что ваши избиратели постепенно становятся сыты по горло ЕС?» — поинтересовался интервьюер у Орбана.

«Нет, я принимаю это как естественный факт. Я тоже сыт по горло Брюсселем . Вопрос только в том, какой вывод мы сделаем из сложившейся ситуации. Мой вывод таков: давайте попробуем пойти дальше, занимать позиции, собирать союзников и улучшать ситуацию в Европейском Союзе», — подытожил премьер.

Орбан также сказал, что выступает против финансовой поддержки Киева Евросоюзом. По его словам, тот, кто хочет дать Украине деньги, должен делать это вне союзного бюджета, а «не путем раздачи наших денег».

Репортеры также спросили, не задумывался ли Орбан, почему венгеро-украинские отношения в течение многих лет были «ужасно плохи».