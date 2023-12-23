СМИ: новый президент Аргентины начал массовые увольнения госслужащих

Новый президент Аргентины Хавьер Милей перед Рождеством и Новым годом начал массовые увольнения госслужащих. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник.

По данным портала, Милей освободил от занимаемой должности 23 тысячи чиновников, принятых на работу с 1 января 2023 года.

Ранее сообщалось, что в четверг, 21 декабря, новый глава государства подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Среди вводимых мер - приватизация, либерализация экспорта, отказ от регулирования цен.