СМИ: новый президент Аргентины начал массовые увольнения госслужащих
Новый президент Аргентины Хавьер Милей перед Рождеством и Новым годом начал массовые увольнения госслужащих. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник.
По данным портала, Милей освободил от занимаемой должности 23 тысячи чиновников, принятых на работу с 1 января 2023 года.
Ранее сообщалось, что в четверг, 21 декабря, новый глава государства подписал указ о более чем 300 реформах по либерализации экономики. Среди вводимых мер - приватизация, либерализация экспорта, отказ от регулирования цен.
Предполагается, что реализация реформ позволит стране обрести «свободу».
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