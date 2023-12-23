Появились подробности убийства израильскими военными заложников в Газе

Трое израильских заложников находились в плену 65 дней, когда у них появилась возможность спастись. Группа израильских солдат в секторе Газа прибыла к зданию, где похищенные находились вместе с теми, кто их удерживал. Почему заложников убили, выяснили журналисты NBC News.

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Солдаты запустили в здание боевую собаку, на которой была камера GoPro. Члены ХАМАСа убили животное и начали перестрелку с ЦАХАЛ. По данным Армии обороны Израиля, похитители заложников погибли в перестрелке, а солдаты ушли, не подозревая, что их соотечественники находятся внутри. Через пять дней трое заложников были по ошибке убиты уже другими израильскими солдатами.

Заложники - Алон Шамриз, Йотам Хаим и Самар Талалка - 15 декабря вышли из здания, держа в руках белый флаг, но были застрелены бойцами ЦАХАЛ, которые не учли то, что сбежавшие пленники могли самостоятельно передвигаться по Газе. Все трое находились в плену в районе Шеджайя - одна из самых горячих точек, где шли ожесточенные бои.

По данным ЦАХАЛ, двумя днями ранее в том месте, где позже появились заложники, бойцы ХАМАС устроили засаду, в которой погибли девять израильских солдат, в том числе командир батальона.

"Существует прямая связь между печальной и очень прискорбной ошибкой в убийстве бывших израильских заложников и другими инцидентами с засадами", - заявил подполковник Джонатан Конрикус.