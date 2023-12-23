Появились подробности убийства израильскими военными заложников в Газе

Стали известны подробности убийства израильскими военными трех заложников в Газе
Трое израильских заложников находились в плену 65 дней, когда у них появилась возможность спастись. Группа израильских солдат в секторе Газа прибыла к зданию, где похищенные находились вместе с теми, кто их удерживал. Почему заложников убили, выяснили журналисты NBC News.
Солдаты запустили в здание боевую собаку, на которой была камера GoPro. Члены ХАМАСа убили животное и начали перестрелку с ЦАХАЛ. По данным Армии обороны Израиля, похитители заложников погибли в перестрелке, а солдаты ушли, не подозревая, что их соотечественники находятся внутри. Через пять дней трое заложников были по ошибке убиты уже другими израильскими солдатами.
Заложники - Алон Шамриз, Йотам Хаим и Самар Талалка - 15 декабря вышли из здания, держа в руках белый флаг, но были застрелены бойцами ЦАХАЛ, которые не учли то, что сбежавшие пленники могли самостоятельно передвигаться по Газе. Все трое находились в плену в районе Шеджайя - одна из самых горячих точек, где шли ожесточенные бои.
По данным ЦАХАЛ, двумя днями ранее в том месте, где позже появились заложники, бойцы ХАМАС устроили засаду, в которой погибли девять израильских солдат, в том числе командир батальона.
"Существует прямая связь между печальной и очень прискорбной ошибкой в убийстве бывших израильских заложников и другими инцидентами с засадами", - заявил подполковник Джонатан Конрикус.
Пока не удалось выяснить, где были заложники в течение пяти дней после того, как их похитители были убиты, но они предприняли шаги, чтобы установить контакт с израильскими военными, отмечается в расследовании. Они использовали еду, чтобы написать на ткани слова "Помогите трем заложникам" на иврите, а также "SOS", чтобы предупредить ЦАХАЛ об их местонахождении.