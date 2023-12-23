"Страна.ua": полиция ФРГ посадила украинцев в подвал после скандала в магазине

Полиция Германии поместила группу украинцев в холодный подвал после скандала из-за якобы фальшивых денег. Об этом пишет издание "Страна.ua" со ссылкой на одного из пострадавших. Мужчина по имени Николай рассказал об инциденте в городе Метцинген, участником которого он стал со своей женой и друзьями. По его словам, у компании началась перепалка с продавцом одного из магазинов, который заявил, что их деньги для оплаты оказались "какими-то не такими", после чего купюры передали в банк для проверки. По словам Николая, после этого неожиданно появилось около 15 полицейских, которые "заломали" украинцев, одели в наручники и увезли в участок для выяснения обстоятельств. Задержанных спустили в подвальное помещение, раздели до трусов, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Как указал пострадавший, ночевать им пришлось в холодном помещении, "где на полу просто бросили матрац и выдали тонкую простынку". После требования предоставить переводчика полицейские вызвали русскоговорящую женщину, а просьбу украинцев связаться с адвокатом и консульством полицейские проигнорировали. На следующий день полиция сообщила, что с купюрами было все в порядке и фальшивых среди них не было. "В целом относились к нам как к террористам. Такого хамства и произвола я давно не встречал", — посетовал Николай. До этого депутат бундестага от Христианско-демократического союза Йоханн Вадефул выразил мнение, что украинские беженцы должны вернуться в свою страну, чтобы служить в Вооруженных силах Украины (ВСУ). 22 декабря федеральный министр юстиции Марко Бушман заявил, что в Германии отказались выдавать Киеву уехавших из страны украинцев для мобилизации. Министр иммиграции и интеграции Дании Кааре Дыбвад Бек также заявлял, что украинские беженцы вернутся на родину только после окончания конфликта.