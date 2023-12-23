Ирландия столкнулась с миграционным кризисом из-за Украины

Ирландия сегодня переживает самый серьезный миграционный кризис в своей истории из-за военной и финансовой помощи Украине. Об этом премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил в ходе беседе с пранкерами Вованом и Лексусом, пишет RT со ссылкой на издание Berlingske.

«В настоящий момент мы переживаем очень большой кризис беженцев в Ирландии, самый большой, с которым мы когда-либо сталкивались за всю нашу историю», — признал он.

Варадкар уточнил, что сегодня в Ирландии проживают 100 тысяч украинских беженцев. Он убежден, что все они должны вернуться на родину сразу после того, как конфликт между Россией и Украиной сойдет на нет. Он отметил, что Дания дает беженцам из Украины только временное убежище, иначе в страну хлынет неконтролируемый поток мигрантов.

Кроме того, премьер-министр указал, что не уверен в готовности Ирландии выступить гарантом мирных переговоров для Украины. Он также выступил за самоопределение Северной Ирландии и ее отделение от Великобритании. Проводить параллели с присоединением Крыма к России он отказался.