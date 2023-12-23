Трамп отреагировал на обвинения демократов, сравнивших его с Гитлером

"Я ничего не знаю о Гитлере. Я не его последователь, никогда не читал его труды. Говорят, что он высказывался о крови, но я не знаю этого", - заявил 22 декабря Трамп в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, комментируя обвинения избирательного штаба президента США Джо Байдена.