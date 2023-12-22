В Лондоне похитили дорожный знак с граффити Бэнкси
В Лондонском районе Пекхем похитили дорожный знак, на котором оставил граффити знаменитый художник Бэнкси. Об этом сообщает ТАСС.
Дорожный знак успел простоять совсем недолго — он исчез всего через час после того, как Бэнкси подтвердил, что это именно он оставил рисунок. Какая-либо информация о похитителях на данный момент неизвестна, однако в социальных сетях появилось несколько фото и видео, на которых можно увидеть грабителей. Судя по кадрам, это двое мужчин, которые прямо при свидетелях открутили знак и сбежали с места преступления.
Напомним, что 22 декабря Бэнкси нарисовал на красном дорожном знаке STOP три боевых БПЛА. Общественность посчитала, что таким образом знаменитый художник выражает свою антивоенную позицию.
Ранее BBC опубликовало старое интервью с Бэнкси, в котором могло прозвучать настоящее имя художника.