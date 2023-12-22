В Лондоне похитили дорожный знак с граффити Бэнкси

Дорожный знак успел простоять совсем недолго — он исчез всего через час после того, как Бэнкси подтвердил, что это именно он оставил рисунок. Какая-либо информация о похитителях на данный момент неизвестна, однако в социальных сетях появилось несколько фото и видео, на которых можно увидеть грабителей. Судя по кадрам, это двое мужчин, которые прямо при свидетелях открутили знак и сбежали с места преступления.