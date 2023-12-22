Зеленский уволил чиновника через четыре дня после его назначения

Владимир Зеленский уволил государственного уполномоченного Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Максима Сандыгу через четыре дня после его назначения. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

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Приказ датируется 22 декабря, причины увольнения чиновника не называются. За четыре дня до этого, 18 декабря, Сандыга был назначен на указанную должность.