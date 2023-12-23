Глава МВД Эстонии Ляэнеметс: Таллин готов вернуть военнообязанных украинцев

Эстония готова высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины, подлежащих мобилизации, "если они в этом нуждаются". Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс, его слова приводит издание Postimees. "Эстония не останется в стороне. Мы с удовольствием готовы заключить такой договор и помочь Украине. Мы имеем представление о том, где в Эстонии живут эти люди. Мы готовы оказать содействие в доставке этих людей из Эстонии в Украину, если они в этом нуждаются", - заявил министр. По словам Ляэнеметса, в Эстонии проживает около 7500 граждан Украины призывного возраста, однако "важно понимать", что некоторые из них освобождены от мобилизации. До этого глава департамента эстонского МВД Янек Мяги заявил, что Эстония не планирует высылать из страны на родину военнообязанных граждан Украины. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявлял, что планирует мобилизовать уехавших из страны военнообязанных украинцев.