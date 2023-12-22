Белый дом: Байден намерен усилить санкции против России в финансовой сфере

Президент США Джо Байден в условиях отсутствия согласования в вопросе предоставления новой помощи Украине намерен подписать указ, предусматривающий усиление санкций против России в финансовой сфере. Об этом сообщили в Белом доме.

Представитель Белого дома добавил, что этот инструмент позволит США «преследовать финансовые учреждения», которые не могут определиться в вопросе о том, позволять ли своим компаниям действия, способные трактоваться как содействие ВПК России, или разорвать всякие связи со страной.