Обзор иноСМИ: «новая эра противостояния с Москвой» и «тайная цель» ЕС в Донбассе

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«Турция не получит F-16 без одобрения Швеции»

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США ждут одобрения Швеции на продажу Турции истребителей F-16, пишет Hürriyet со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома. По его словам, мнение Швеции остается приоритетом для американского президента.

Собеседник газеты рассказал, что Джо Байден планирует запустить процесс продажи F-16 Турции в тот же день, когда Анкара одобрит членство Швеции в НАТО. Госдепартамент США до сих пор официально не уведомил Конгресс о продаже Турции 40 истребителей F-16 и 80 комплектов модернизации. Как отмечает Hürriyet, даже если Турция одобрит членство Швеции и Байден инициирует передачу F-16 Анкаре, у Конгресса будет 30 дней на то, чтобы заблокировать сделку по истребителям. В то же время источник газеты подчеркнул, что сам Байден «уже давно поддерживает» продажу F-16 Турции.

Немецкий депутат назвал тайную цель Европы в Донбассе

Портал Epochtimes.de пишет, что за поддержкой Украины Германией «может стоять нечто иное, чем просто солидарность и страх быть захваченной». Депутат Бундестага, бывший офицер Родерих Кизеветтер заявил, что «на заднем плане» были совсем другие цели - если ЕС хочет завершить энергетический переход, ему нужны собственные литиевые месторождения, а крупнейшие месторождения лития в Европе находятся в Донбассе.

По мнению Кизеветтера, контроль России над регионом поставит Европу в зависимое положение, когда дело дойдет до создания электродвигателей для энергоперехода. Кроме того, если Европа проиграет, Россия станет «образцом для подражания» для Сербии по Косово, предупредил депутат.

Финляндия предложила лазейку для помощи Украине

Глава Центрального банка Финляндии Олли Рен предложил ЕС использовать деньги из Европейского механизма стабильности (ESM) для помощи Украине, столкнувшейся с венгерским вето на финансирование, сообщает Bloomber. Речь идет о малоиспользуемом фонде, в котором хранится 80 миллиардов евро.

Рен отметил, что такое решение необходимо, поскольку поток денег «с обеих сторон Атлантики» грозит иссякнуть. ESM был создан под руководством Рена, когда тот был комиссаром ЕС по экономическим вопросам. Фонд разрабатывался как механизм предоставления кредитов проблемным странам еврозоны. Теперь ESM может оказаться в центре многолетнего «плана Б» по оказанию помощи Киеву, считает Рен.

Северная Европа готовится к «новой эре противостояния с Москвой»

Государства Северной Европы спешат укрыться под зонтиком безопасности Вашингтона, пишет Politico. За последнюю неделю США заключили сразу два оборонных соглашения - с Финляндией и Данией, ранее аналогичные договоры Штаты подписали Эстонией, Латвией, Литвой и Швецией. Это позволяет ускорить развертывание американских войск в ответ на украинский кризис.

Последние шаги союзников сигнализируют о серьезном сдвиге, который произошел внутри НАТО за последние два года: теперь страны-члены спешат пополнить арсеналы после массовых отправок оружия на Украину и готовятся к «новой эре противостояния с Москвой». В прошлые годы Вашингтон уже подписал соглашения с Исландией и Норвегией, это означает, что у США теперь есть правовая база для размещения войск во всех странах Северной Европы.

«Отказ Украины от транзита подведет Европу»

Договор о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года, в украинском Минэнерго ранее заявили, что он вряд ли будет продлен. Как пишет немецкий журнал Focus, возможный отказ Украины от транзита может дорого обойтись европейским потребителям.