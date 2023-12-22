Пока вы спали: новые потери ВСУ и сомнения Орбана по поводу Украины

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© DPA/TACC

Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу

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Лауреат Нобелевской премии по экономике за 1987 год, экономист из США Роберт Солоу скончался 21 декабря, сообщает ТАСС.

Ему было 99 лет. В момент смерти экономист находился у себя дома в Лексингтоне.

Солоу разработал модель экономического роста, которую назвали моделью Солоуа. В 1987 году Солоу был удостоен Нобелевской премии «За вклад в теорию экономического роста».

В РФ вывели сорт пшеницы, который увеличит урожайность зерна на 15%

Генетики из России разработали сорт пшеницы, который позволит увеличить на 15% объем урожая в нечерноземной зоне, сообщает ТАСС.

Их работа способна предотвратить полегание зерновых, осложняющее уборку. Ученые вывели новую разновидность пшеницы с помощью скрещивания сортов «Немчиновская 24» (Россия) и «Лютесценс 29» (Германия).

Эксперты также защитили пшеницу от снежной плесени и мучнистой росы.

Посол РФ считает, что передача Киеву активов Москвы подорвет репутацию Лондона

Конфискация активов России, которые были заморожены после начала специальной военной операции и передача их Украине подорвет репутацию Лондона как финансового центра, сообщает ТАСС со ссылкой на российского посла в Соединенном Королевстве Андрея Келина.

По его словам, эти действия не только незаконны, но и подрывают репутацию Лондона как финансового центра, который сумел эту репутацию сохранить.

14 декабря глава британского МИД Дэвид Кэмерон заявил о поддержке передачи Украине замороженных активов РФ.

ВСУ потеряли до 65 боевиков на южнодонецком направлении за сутки

Украинская армия за прошедшие сутки потеряла 12 долговременных огневых точек и до 65 военнослужащих, сообщает ТАСС.

Это произошло на южнодонецком направлении. С этой целью наносились удары бомбардировочной авиации и артиллерии тяжелых огнеметных систем.

Также российские бойцы нанесли поражение двум бригадам ВСУ в районах Катериновки и Новомихайловки.

Орбан спросил у ЕС, примет ли он Украину с новыми регионами РФ

Европейский союз не должен начинать переговоры с Украиной о вступлении, потому что на ее территории продолжается вооруженный конфликт и там находятся российские военнослужащие, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

Он напомнил, что сейчас нельзя точно определить ни размеры территории Украины, ни численность ее населения.