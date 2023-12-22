Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу

Лауреат Нобелевской премии, американский экономист Роберт Солоу умер на 100-м году жизни. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на сына ученого.

Отмечается, что 99-летний Солоу ушел из жизни 21 декабря в своем доме в Лексингтоне, штат Массачусетс.

Роберт Солоу родился в 1924 году в Бруклине, его родители происходили из семей эмигрантов из России. В 1951 году будущий нобелевский лауреат получил докторскую степень в Гарвардском университете, кроме того, Солоу учился в Колумбийском университете. Ученый преподавал в Массачусетском технологическом институте и в Оксфорде, занимал ряд государственных должностей, в том числе был экономическим советником президентов США Джона Кеннеди, Линдона Джонсона и Ричарда Никсона.

Солоу разработал собственную модель экономического роста, ее описание впервые было опубликовано в 1956 году. В 1987 году ученый получил Нобелевскую премию «за фундаментальные исследования в области теории экономического роста».