Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Солоу

В США умер лауреат Нобелевской премии по экономике за 1987 год Роберт Солоу, сообщает газета The New York Times со ссылкой на информацию сына ученого. Экономисту было 99 лет.

По данным издания, в момент смерти Солоу находился у себя дома с Лексингтоне, штат Массачусетс. Причины смерти не называются.

Роберт Солоу получил Нобелевскую премию «За вклад в теорию экономического роста». Он разработал модель, которая получила его имя. Ее описание впервые было опубликовано в 1956 году. Эту разработку считают отправной точкой для всех современных моделей экономического роста, которым она дала необходимую математическую базу для анализа темпов изменения капитала. Модель оказала влияние на всю макроэкономическую теорию.

Ранее на 101-м году жизни у себя дома в штате Коннектикут скончался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Во время Второй мировой войны он в составе войск США вел бои в Германии, благодаря чему был награжден Бронзовой звездой. Во главе американской дипломатии он находился в 1973–1977 годах. При этом играть доминирующую роль во внешней политике США Киссинджер начал еще в 1969 году.