Новый президент Аргентины начал массовые увольнения чиновников

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Новый президент Аргентины Хавьер Милей начал массовые увольнения госслужащих. Об этом сообщает Telegram-канал Brief.

Глава государства освободил от занимаемой должности 23 тысячи чиновников, принятых на работу с 1 января 2023 года. Ранее правительство Милея поделилось планами сократить размер и количество министерств, чтобы снизить траты на содержание правительства. Их число уменьшится с 18 до 9.

Кандидат Хавьер Милей от оппозиционной либертарианской коалиции «Свобода наступает» победил во втором туре выборов, набрав более 55 процентов голосов. Он вступил в должность президента Аргентины 10 декабря. Милей выступает за отказ страны от сотрудничества с Россией, Бразилией и Китаем в пользу США и Израиля.

Недовольные кандидатурой Милея вышли на акции протеста. Порядка сотни человек, протестующих против экономической политики нового правительства, перекрыли улицу в центре Буэнос-Айреса, однако к администрации их не подпустили полицейские со щитами.