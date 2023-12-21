Дочь Трампа и ее муж прибыли в Израиль с визитом солидарности

Дочь экс-президента США Дональда Трампа Иванка Трамп и ее супруг, бывший старший советник президента США Джаред Кушнер прибыли в Израиль с визитом солидарности. Об этом сообщает израильская газета Times of Israel.

«Бывшие старшие советники бывшего президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер и Иванка Трамп прибыли вчера в Израиль с визитом солидарности», — говорится в сообщении издания.

В четверг дочь и зять Трампа посетили кибуц Кфар-Аза, один из десятков городов, разрушенных во время нападения ХАМАС 7 октября.

Отмечается, что «экскурсию» для высокопоставленных гостей возглавил спикер парламента Израиля Амир Охана.