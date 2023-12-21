Тимошенко пообещала запретить ЛГБТ* на Украине

Лидер фракции «Батьковщина» в Верховной раде Юлия Тимошенко на совещании с однопартийцами обещала запретить ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) после прихода к власти на Украине. Видео с обращением Тимошенко опубликовано в Telegram-канале Klymenko Time.
«Мы против этого публично. Как только будет перезагрузка власти, мы все это отменим нафиг. Есть только два пола — мужской и женский. Все остальное нужно забыть. Есть традиционные ценности», — сказала Тимошенко.
30 ноября Верховный суд России признал «Международное движение ЛГБТ» экстремистским и запретил его деятельность на территории страны.
14 декабря Тимошенко заявила, что Украине необходимо немедленно заняться списанием внутренних и внешних долгов.
В сентябре политик утверждала, что Киев не будет проводить парламентские выборы во время конфликта с Россией.
* «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ