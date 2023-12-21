Появилась карикатура с Клинтоном, комментирующим съемки секс-видео в Сенате

Журнал The Week опубликовал карикатуру с 42-м президентом США Биллом Клинтоном, комментирующим секс-скандал в Сенате. Внимание на нее обратили «ИноСМИ».

Ранее СМИ сообщили, что помощник американского сенатора снимал порно со своим участием в здании Сената в Вашингтоне. Газеты опубликовали скриншоты видео, на которых он запечатлен обнаженным в зале заседаний.

На карикатуре The Week Клинтон изображен за чтением газеты с этой новостью.

«В зале заседаний Сената? Дилетанты», — такой комментарий дал карикатурный Клинтон.

Это отсылка к роману Клинтона со стажеркой Белого дома Моникой Левински. Сначала президент утверждал, что у них с Левински не было секса, но затем признал, что имел с ней «недопустимые сексуальные отношения» — СМИ писали, что происходило это в Овальном кабинете, рабочей комнате президентов (Левински это опровергала). В итоге Палата представителей США возбудила дело об отрешении Клинтона от должности по обвинению в лжесвидетельстве.