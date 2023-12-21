Российский бизнесмен и вице-спикер Госдумы объявлены в розыск на Украине

Силовые структуры Украины объявили в розыск российского бизнесмена Евгения Гинера и вице-спикера Госдумы Александра Бабакова. Об этом пишет «Коммерсант».

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По данным издания, президента ФК ЦСКА Евгения Гинера объявило в розыск Государственное бюро расследований. А Служба безопасности Украины разыскивает вице-спикера Госдумы Александра Бабакова.

Оба россиянина обвиняются в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 3 ст. 110 УК Украины).

Ране Госбюро расследований Украины заочно предъявило обвинение Бабакову в «оправдании действий РФ» и Гинеру в «пособничестве совершению действий с целью изменения границ», напоминает ТАСС.

При этом в ведомстве заявляли, что Гинер, Бабаков и бывший глава корпорации «ВСМПО-Ависма», поставлявшей титан Boeing и Airbus, гражданин РФ Михаил Воеводин якобы являются непубличными совладельцами компании, которой принадлежали на Украине несколько облэнерго, гостиницы, ТЦ, аграрный бизнес и банк.