В Грузии массово прошли акции с сожжением флагов ЕС

Противники вступления Грузии в Евросоюз в знак протеста массово сжигают флаги объединения, выкладывая новости об этом в социальные сети, сообщил оппозиционный телеканал «Пирвели» («Первый»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По данным телеканала, в акции участвуют священнослужители и члены консервативного движения «Альт-Инфо», которое выступает за связи с Россией.

Член этого движения сорвал флаг ЕС со здания местного самоуправления в древней столице Грузии Мцхета, его задержали и осудили на шесть лет за порчу госимущества.

После этого акции с сожжением флагом Евросоюза в знак поддержки осужденного стали приобретать массовый характер.

В «Альт-Инфо» заявили, что «протест расширится и затронет всю страну».

Там же отметили, что «ЕС – это разврат и вседозволенность, поэтому люди и протестуют».

Оппозиционный депутат парламента Саломе Самадашвили обвинила правящую «Грузинскую мечту» в том, что та негласно стимулирует подобные акции.

Несмотря на то, что 14 декабря Грузии присвоили статус кандидата в ЕС, оппозиция называет правящую партию «антизападной силой».