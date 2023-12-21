В Грузии массово прошли акции с сожжением флагов ЕС
Противники вступления Грузии в Евросоюз в знак протеста массово сжигают флаги объединения, выкладывая новости об этом в социальные сети, сообщил оппозиционный телеканал «Пирвели» («Первый»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
По данным телеканала, в акции участвуют священнослужители и члены консервативного движения «Альт-Инфо», которое выступает за связи с Россией.
Член этого движения сорвал флаг ЕС со здания местного самоуправления в древней столице Грузии Мцхета, его задержали и осудили на шесть лет за порчу госимущества.
После этого акции с сожжением флагом Евросоюза в знак поддержки осужденного стали приобретать массовый характер.
В «Альт-Инфо» заявили, что «протест расширится и затронет всю страну».
Там же отметили, что «ЕС – это разврат и вседозволенность, поэтому люди и протестуют».
Оппозиционный депутат парламента Саломе Самадашвили обвинила правящую «Грузинскую мечту» в том, что та негласно стимулирует подобные акции.
Несмотря на то, что 14 декабря Грузии присвоили статус кандидата в ЕС, оппозиция называет правящую партию «антизападной силой».
МВД Грузии приступило к идентификации поджигателей, которым грозят штрафы в 100 лари (370 долларов). За повреждение флагов ЕС, международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, закон предусматривает такое наказание.