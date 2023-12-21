Экс-чиновница Белого дома Хилл: Путин знает, как манипулировать Трампом

Бывший директор по России в Совете национальной безопасности США Фиона Хилл заявила, что президент России Владимир Путин знает, каким образом можно манипулировать Дональдом Трампом. Ее слова приводит The Guardian.

В США указали на способность Путина манипулировать Трампом
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Хилл предупредила, что Москва может использовать возможную победу Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США в качестве предупреждения, чтобы напугать Украину, Европу и остальной мир.

По ее словам, Владимир Путин, исходя из прошлого опыта общения с Трампом, уверен, что республиканец попробует решить конфликт между Москвой и Киевом в свою пользу.

«Очевидно, что у Путина уже некоторое время есть номер Трампа, он знает, как им манипулировать. Он очень хорошо владеет искусством лести по отношению к Трампу и рассматривает его как актив во многих отношениях», — заявила Хилл.

До этого бывший президент США Дональд Трамп процитировал российского лидера Владимира Путина, объясняя, что нынешний глава Соединенных Штатов Джо Байден является угрозой демократии, так как преследует политических оппонентов в суде.

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