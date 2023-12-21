Названа еще одна проблема Трампа на пути к президентскому посту

На грядущих 2024 году президентских выборах в США и Демократическая, и Республиканская партии будут активно привлекать знаменитостей для поддержки, однако республиканцев на данном направлении ждут проблемы. Об этом рассказал Дэвид Джексон, профессор политологии Государственного университета Боулинг-Грин в беседе с «Лентой.ру».

Политолог выделил ряд проблем, в том числе низкую популярность Республиканской партии среди деятелей массовой культуры, а также феномен экс-президента Дональда Трампа как выходца из мира селебрити. Политолог напомнил, что Трамп до того, как стать президентом, никогда не состоял на государственной службе и своей популярностью обязан массовой культуре.

Во-первых, гораздо меньше знаменитостей с громкими именами предпочитают Республиканскую партию. Во-вторых, если они повторно выдвинут кандидатуру Дональда Трампа, он станет кандидатом-знаменитостью. Он может подумать, что ему не нужна поддержка других знаменитостей, и даже почувствовать угрозу с их стороны, - Дэвид Джексон профессор политологии Государственного университета Боулинг-Грин