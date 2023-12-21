СМИ раскрыли подробности о противостоянии между Зеленским и Залужным
Противостояние между президентом Владимиром Зеленским и главкомом Вооруженных сил Украины усиливается, найденное в одном из кабинетов Валерия Залужного прослушивающее устройство способствует этому. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua», передает РИА Новости.
Политолог Константин Бондаренко указал, что в офисе президента Украины отрицают какую-либо причастность к установлению «жучка». Однако ненужное внимание уже привлечено, а «осадочек остался».
Аналитик Вадим Карасев указал, что Залужный в этой ситуации выглядел «жертвой», а потому его рейтинг в сравнении с Владимиром Зеленским возрос. Эксперт считает, этот инцидент обернется ростом напряженности в отношениях между двумя политиками.
Бондаренко отметил, что весь этот инцидент с прослушивающим устройством помог сформировать политический имидж Залужного, который, как считает эксперт, стал фаворитом многих избирателей на Украине, хотя и не сделал пока никаких комментариев касательно своего политического будущего.
«Его рейтинг все набирает. При этом у него нет ни лозунгов, ни партии, ни даже политической команды. Но очень многие люди считают, что было бы чудо, если бы он возглавил страну», — подчеркнул он.