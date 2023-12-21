На Украине признали рост противостояния между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным

Скандал с прослушкой в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может накалить противостояние между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из материала украинского издания "Страна.ua".

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В офисе Зеленского отрицают причастность к установке "жучка", обратил внимание политолог Константин Бондаренко в беседе с журналистами. В свою очередь, политолог Вадим Карасев говорит, что Залужный в ситуации с найденной прослушкой выглядел как "жертва", поэтому уже выиграл в этой истории без оглядки на происхождение "жучка".

Результатом будет "рост политического напряжения" между Залужным и офисом Зеленского, а "прорываться наружу оно будет не часто, но мы видим, что этот "котел" начинает закипать", заключил Карасев.