На Украине признали рост противостояния между Зеленским и главкомом ВСУ Залужным
Скандал с прослушкой в кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного может накалить противостояние между ним и президентом Украины Владимиром Зеленским, следует из материала украинского издания "Страна.ua".
О найденном в кабинете Залужного прослушивающем устройстве ранее сообщила СБУ. Сам главком подтвердил, что "жучок" действительно был установлен неизвестными в кабинете, однако заверил, что много времени он там не проводил. Случившееся Залужный охарактеризовал как "войну" против него.
В офисе Зеленского отрицают причастность к установке "жучка", обратил внимание политолог Константин Бондаренко в беседе с журналистами. В свою очередь, политолог Вадим Карасев говорит, что Залужный в ситуации с найденной прослушкой выглядел как "жертва", поэтому уже выиграл в этой истории без оглядки на происхождение "жучка".
Результатом будет "рост политического напряжения" между Залужным и офисом Зеленского, а "прорываться наружу оно будет не часто, но мы видим, что этот "котел" начинает закипать", заключил Карасев.
Конфликт между Залужным и Зеленским вскрылся еще в начале ноября после публикации главкома ВСУ в иностранной прессе, где он заявил о тупике на фронте и спровоцировал тем самым критику в свой адрес со стороны офиса Зеленского.
По данным СМИ, главком ВСУ уже жаловался на Зеленского Пентагону, в то время как украинский президент стал общаться с командующими ВСУ в обход Залужного, мешая ему управлять армией. За кулисами звучат едкие шутки Зеленского в адрес Залужного, однако публично президент Украины утверждает, что отношения с главкомом у него "рабочие".