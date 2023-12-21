Осужденный в РФ американский шпион обвинил США в предательстве

Пол Уилан, которого в России в 2020 году обвинили в шпионаже и приговорили к тюремному заключению, обвинил власти США в предательстве: он считает, они бросили его в чужой стране и упустили несколько возможностей для обмена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью британской вещательной корпорации BBC.

Он указал, что США делали самые разные предложения, но все это было вне интересов России, поэтому переговорный процесс ходил по кругу и затягивался.

«Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь уходит. Прошло уже пять лет!» — подчеркнул Уилан, считая, что Вашингтон своей медлительностью «предал» его.

Он указал, что администрация Дональда Трампа отказывалась обменивать его на Виктора Бута, который провел в американской тюрьме 14 лет. Вместо этого последнего обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Очень большой стресс — знать, что ты мог вернуться домой много лет назад. Очень неприятно осознавать, что они совершили все эти ошибки. По сути, меня здесь бросили», — считает Уилан.