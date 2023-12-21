Осужденный в РФ американский шпион обвинил США в предательстве

Пол Уилан, которого в России в 2020 году обвинили в шпионаже и приговорили к тюремному заключению, обвинил власти США в предательстве: он считает, они бросили его в чужой стране и упустили несколько возможностей для обмена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью британской вещательной корпорации BBC.

Осужденный в РФ американский шпион обвинил США в предательстве
© ТАСС

Он указал, что США делали самые разные предложения, но все это было вне интересов России, поэтому переговорный процесс ходил по кругу и затягивался.

«Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь уходит. Прошло уже пять лет!» — подчеркнул Уилан, считая, что Вашингтон своей медлительностью «предал» его.

Он указал, что администрация Дональда Трампа отказывалась обменивать его на Виктора Бута, который провел в американской тюрьме 14 лет. Вместо этого последнего обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер.

«Очень большой стресс — знать, что ты мог вернуться домой много лет назад. Очень неприятно осознавать, что они совершили все эти ошибки. По сути, меня здесь бросили», — считает Уилан.

Он добавил, что продолжает волноваться, так как его случай отодвигается в очереди все дальше и дальше.

ОНК Мордовии: Пол Уилан не писал обращений из колонии

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости