Сенатор Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» из-за Тайваня

Американский сенатор пригрозил Китаю «адскими санкциями» из-за Тайваня
Сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» в том случае, если Пекин предпримет действия по попытке восстановить контроль над Тайванем. Его заявление приводит РИА Новости.
По словам политика, его «более, чем нервирует» появившаяся в СМИ информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденов заявил о стремлении китайской стороны воссоединиться с Тайванем мирным путем.
«Я буду работать с сенаторами демократами и республиканцами, чтобы сделать быстро две вещи. Во-первых, чтобы создать надежную дополнительную защиту для Тайваня. И во-вторых, подготовить проект... адских санкций, чтобы ввести их против Китая, если он предпримет действия для захвата Тайваня», - заверил Линдси Грэм.
Ситуация вокруг Тайваня резко осложнилась в августе 2022 года из-за визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда должность спикера Палаты представителей Конгресса. Пекин пообещал принять самые жесткие меры, так как считает остров своей территорией, а китайские СМИ призывали сбить самолет Пелоси прежде, чем он успеет сесть. Также Китай начал масштабные учения в шести зонах акватории вокруг Тайваня, которые неоднократно продлевались.
При этом координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что президент США Джо Байден в ходе встречи со своим китайским коллегой сообщил председателю КНР Си Цзиньпину, что Вашингтон продолжит поставки оружия Тайваню, поскольку это предполагает ранее заключенное соглашение.