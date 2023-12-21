Сенатор Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» из-за Тайваня

Сенатор-республиканец Линдси Грэм пригрозил Китаю «адскими санкциями» в том случае, если Пекин предпримет действия по попытке восстановить контроль над Тайванем. Его заявление приводит РИА Новости.

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По словам политика, его «более, чем нервирует» появившаяся в СМИ информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом США Джо Байденов заявил о стремлении китайской стороны воссоединиться с Тайванем мирным путем.

«Я буду работать с сенаторами демократами и республиканцами, чтобы сделать быстро две вещи. Во-первых, чтобы создать надежную дополнительную защиту для Тайваня. И во-вторых, подготовить проект... адских санкций, чтобы ввести их против Китая, если он предпримет действия для захвата Тайваня», - заверил Линдси Грэм.

Ситуация вокруг Тайваня резко осложнилась в августе 2022 года из-за визита на остров Нэнси Пелоси, занимавшей тогда должность спикера Палаты представителей Конгресса. Пекин пообещал принять самые жесткие меры, так как считает остров своей территорией, а китайские СМИ призывали сбить самолет Пелоси прежде, чем он успеет сесть. Также Китай начал масштабные учения в шести зонах акватории вокруг Тайваня, которые неоднократно продлевались.