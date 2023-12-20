Госдеп назвал три страны, которые против помощи Украине

«Вся помощь, выделенная Украине, и средства, включенные в пакетный запрос на дополнительное финансирование, инвестируются внутри Соединенных Штатов. Я надеюсь, что Конгресс примет меры и сделает это быстро. Мы знаем, кто будет счастлив, если по какой-то причине запрос на финансирование не будет одобрен. Они находятся в Москве, в Пекине, в Тегеране», — заявил Блинкен во время пресс-конференции в Госдепартаменте США.