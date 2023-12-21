Макрон назвал условие для приглашения Путина на юбилей высадки в Нормандии

Макрон допустил, что пригласит Путина во Францию
По словам лидера Франции Эммануэля Макрона, он допускает приглашение Владимира Путина в Париж. Это произойдет в случае проведения мирных переговоров по украинскому вопросу, заявил политик в прямом эфире телеканала France 5.
Макрон уточнил, что президента России могут позвать на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии, которое состоится в 2024 году. Помимо этого на церемонию хотят пригласить и американского главу Джо Байдена.
Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что Макрон прокомментировал решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС. По его словам, объединение пока ещё очень далеко от реального расширения, включающего "незалежную".