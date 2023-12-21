В Аргентине на марше произошли столкновения между полицией и протестующими

БУЭНОС-АЙРЕС, 21 декабря. /ТАСС/. Небольшие столкновения произошли между сотрудниками правоохранительных органов и протестующими в Буэнос-Айресе на первом антиправительственном марше с момента вступления в должность президента Аргентины Хавьера Милея, передает с места корреспондент ТАСС.

Полиция стала теснить протестующих, которые не выполняли требования правоохранительных органов. В момент столкновений кто-то в толпе распылил перцовый газ, в то время как демонстранты кричали: "Милей - ты мусор, ты диктатор".

Видео дня

Ситуация на марше на данный момент в целом спокойная. Несмотря на предупреждение властей о недопустимости перекрытия проезжей части, протестующие полностью заняли одну из улиц, ведущих к площади перед президентским дворцом. Всего в марше принимают участие более тысячи человек, преимущественно члены профсоюзных объединений и левых движений.

Еще перед началом марша, стартовавшего в 16:00 (22:00 мск), в центр Буэнос-Айреса была стянута федеральная полиция и жандармерия. В начале манифестации протестующие старались выполнять требования стражей порядка и оставаться на тротуарах.

Министерство безопасности Аргентины отчиталось о том, что правоохранители контролируют все въезды в город. На странице ведомства в соцсети X (ранее Twitter) говорится, что жандармерия проверила несколько автобусов, в которых, предположительно, свозили протестующих в город. На вокзалах столицы также дежурила полиция. Кроме того, на информационных табло на станциях выведено предупреждение о том, что протестующие, которые будут перекрывать улицы, могут лишиться социальных пособий.