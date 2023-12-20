В Армении приостановили лицензию радио Sputnik
Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Отмечается, что решение было принято по итогам заседания комиссии 20 декабря.
«Деятельность компании Tospa, ретранслирующей Sputnik Армения, приостановлена на 30 дней», — говорится в тексте.
Причиной стали претензии к двум радиопрограммам — «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и «Абовян Time». В частности, указывается, что в эфире первой 17 ноября 2023 года автор и ведущий высказывались в ироничной и унижающей честь и достоинство Армении и ее народа форме, а также давали оценки, не имея на это «морального права» будучи иностранными гражданами.
Tospa прекратить вещание с 26 декабря. Кроме того компании назначили штраф в размере 500 тысяч армянских драмов.