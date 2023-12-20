В Армении приостановили лицензию радио Sputnik

Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Причиной стали претензии к двум радиопрограммам — «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и «Абовян Time». В частности, указывается, что в эфире первой 17 ноября 2023 года автор и ведущий высказывались в ироничной и унижающей честь и достоинство Армении и ее народа форме, а также давали оценки, не имея на это «морального права» будучи иностранными гражданами.