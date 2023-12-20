В Армении приостановили лицензию радио Sputnik

Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В Армении приостановили лицензию радио Sputnik
© РИА Новости

Отмечается, что решение было принято по итогам заседания комиссии 20 декабря.

«Деятельность компании Tospa, ретранслирующей Sputnik Армения, приостановлена на 30 дней», — говорится в тексте.

Причиной стали претензии к двум радиопрограммам — «Пятница с Тиграном Кеосаяном» и «Абовян Time». В частности, указывается, что в эфире первой 17 ноября 2023 года автор и ведущий высказывались в ироничной и унижающей честь и достоинство Армении и ее народа форме, а также давали оценки, не имея на это «морального права» будучи иностранными гражданами.

Tospa прекратить вещание с 26 декабря. Кроме того компании назначили штраф в размере 500 тысяч армянских драмов.

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