В Армении приостановили лицензию радио Sputnik

Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней деятельность компании «Тоспа», которая является вещателем Радио Sputnik Армения. RT на русском

Причиной стала трансляция в эфире радиостанции передачи «Пятница с Тиграном Кеосаяном», в которой, как утверждает Комиссия, автор допустил «ироничные и унижающие честь и достоинство Армении высказывания». Lenta.ru