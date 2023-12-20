Радио Sputnik Армения заблокировано на 30 дней по решению армянского регулятора

Комиссия по телевидению и радио Армении приостановила на 30 дней лицензию вещателя радио Sputnik Армения

«Комиссия, руководствуясь частью 1 статьи 9 закона "Об аудиовизуальных медиа", приняла решение о применении административного взыскания - приостановлении на 30 дней действия лицензии радиокомпании «Тоспа» (ретранслятора Sputnik Армения)», – приводит РИА Новости сообщение комиссии.

Сама радиостанция в своем Telegram-канале написала, что помимо приостановки вещания им выписали штраф на сумму 500 тыс. драмов (около 1200 долларов).

«Первое решение регулятора связано с передачей «Пятница с Тиграном Кеосаяном», в которой автор якобы «допустил ироничные и унижающие честь и достоинство страны и народа высказывания, не имея на это «морального права» как иностранный гражданин», – говорится в сообщении радиостанции.

По ее данным, штраф наложен за высказывания в авторской программе экс-депутата Армана Абовяна, «распространяющие панику и основанные на непроверенных и недостоверных источниках». Что именно говорили авторы в своих программах не уточняется.