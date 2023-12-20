Брежнева лишили звания почетного гражданина Днепропетровска

Власти Днепропетровска на Украине лишили генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева звания почетного гражданина города. Об этом у себя в Telegram-канале https://t.me/borys_filatovv/1510 сообщил мэр Днепропетровска Борис Филатов.

«Брежнев лишен звания "Почетный гражданин Днепра". Декоммунизацию города мы доведем до конца. Кто бы что ни говорил», — написал он.

Напомним, что на Украине начали процесс «декоммунизации» еще в 2015 году с принятия соответствующего закона. Он касается памятников, связанных с историей России и СССР, а также российских деятелей.