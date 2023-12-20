Сийярто: игра в команде обеспечила Венгрии и Словакии исключения из 12-го пакета санкций

"Только мы сами можем решать, как формировать наш энергетический баланс, и никто не может указывать нам, с кем мы должны сотрудничать, чтобы гарантировать нашу энергобезопасность. Вот почему мы никогда не согласимся с санкциями, которые могут поставить под угрозу безопасное энергоснабжение наших стран", - подчеркнул министр.