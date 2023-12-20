В Словакии заявили о попадании помощи Украине на черный рынок

Большая часть помощи Европейского союза (ЕС) для Украины попадает на черный рынок. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает InfoVojna.
«Я не озвучу цифру, о которой мы говорим в рамках в Европейского совета, но это огромная доля от общей помощи, которая оказывается на черном рынке, в щупальцах организованной преступности на Украине», — сказал он.
По его словам, в конце января у него назначена его встреча с премьер-министром Украины. Встреча будет на словацко-украинской границе, потому что Фицо не видит причин путешествовать по Украине сейчас. Он готов говорить с украинским премьером о том, что действительно нужно Киеву, ведь если передать ему две-три системы для разминирования, то сложно представить, что их разворуют или они окажутся где-то на черном рынке.
Ранее Украина снизила запросы на финансовую помощь от Запада. Отмечается, что в следующем году Киеву понадобится в общей сложности 37,3 миллиарда долларов в рамках финансовой помощи от западных стран.