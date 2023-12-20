В Словакии заявили о попадании помощи Украине на черный рынок

«Я не озвучу цифру, о которой мы говорим в рамках в Европейского совета , но это огромная доля от общей помощи, которая оказывается на черном рынке, в щупальцах организованной преступности на Украине», — сказал он.

По его словам, в конце января у него назначена его встреча с премьер-министром Украины. Встреча будет на словацко-украинской границе, потому что Фицо не видит причин путешествовать по Украине сейчас. Он готов говорить с украинским премьером о том, что действительно нужно Киеву, ведь если передать ему две-три системы для разминирования, то сложно представить, что их разворуют или они окажутся где-то на черном рынке.