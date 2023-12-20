На Украине заочно предъявили обвинения главе ЦИК России

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности Украины заочно предъявили обвинения всем трем российским чиновникам по следующим статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 и ч. 2 ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны, совершенные по предварительному сговору группы лиц); ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные по предварительному сговору группы лиц)", - говорится в заявлении в Telegram-канале спецслужбы. ТАСС