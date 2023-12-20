В Йемене началась всеобщая мобилизация для отправки бойцов в сектор Газа

«Что касается всеобщей народной мобилизации в поддержку нашего народа в секторе Газа, то она была начата во всех провинциях, были открыты тренировочные лагеря, десятки тысяч молодых людей пошли добровольцами обучаться военному ремеслу», — сказал он.