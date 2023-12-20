В Германии суд пресек попытку запретить кресты в госорганах

Федеральный административный суд в Лейпциге отклонил требование местной «Ассоциации за свободу духа» о запрете вешать распятия в баварских госучреждениях. Об этом сообщает Die Zeit.

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Премьер Баварии Маркус Зёдер (ХСС) утвердил так называемое постановление о кресте весной 2018 года. Согласно этому постановлению, распятие «должно быть хорошо видно на входе в каждое административное здание как выражение исторического и культурного характера Баварии».

«Ассоциация за свободу духа» обратилась в суд, заявив, что вывешивание распятий нарушает нейтралитет госорганов и право на религиозную свободу. Однако местный суд встал на сторону властей, заявив, что кресты не нарушают гарантии свободы истцов.

Зёдер приветствовал это решение, назвав крест «символом христианского и культурного наследия» региона.