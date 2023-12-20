Пашинян прокомментировал заявление Путина о Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал слова президента России Владимира Путина об отказе Армении от Нагорного Карабаха. Об этом пишет «Новости-Армения».

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Президент России в ходе «Итогов года» заявил, что Армения признала Нагорный Карабах частью Азербайджана и не информировала о таком решении Москву.

Пашинян выразил недоумение по поводу слов Путина и подчеркнул, что вопрос Нагорного Карабаха много раз обсуждался, по крайней мере после столкновений на границе в сентябре 2022 года и достижения перемирия.

«В ноябре и декабре 2020 года президент РФ заявил, что Нагорный Карабах является частью Азербайджана. Эти заявления публичны, есть в соцсетях, если не ошибаюсь. О том, что Россия собирается сделать такие заявления, я узнал из прессы», — заявил он.

Премьер подчеркнул, что эти заявления противоречили трехстороннему заявлению от 9 ноября 2020 года. Также он обвинил российских миротворцев и Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в бездействии в период обострения конфликта в сентябре 2022 года.