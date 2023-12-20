Во Франции заявили, что в ЕС усталость от конфликта на Украине сменяется паникой

"В столь серьезных делах нет ничего хуже, чем озвучивать на весь мир обещания, для выполнения которых вы не имеете ни намерений, ни средств. Для Европы скоропалительные заявления, даже если они сопровождаются миллиардами евро гражданской помощи (более 80 на данный момент и 50 объявленных), не могут стать заменой стратегии, если только они окончательно не подтвердят ее отсутствие: невыносимое геополитическое легкомыслие", - пишет Лелуш.