«Притянуто за уши». Американист о запрете суда штата Колорадо в отношении Трампа
Американист Юрий Рогулев в разговоре с Рамблером прокомментировал недавнее решение Верховного суда штата Колорадо в отношении экс-президента США Дональда Трампа, а также оценил перспективы избрания политика на пост главы государства.
Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году. Это решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга. 6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов.
Такие решения могут помешать [избранию Трампа]. Если в нескольких штатах - хотя бы двух-трех - пойдут на аналогичный шаг, то, конечно, об успехе Трампа речи не пойдет, ведь всеобщих выборов в Америке нет - голоса выборщиков считаются по штатам. Фактически это будет означать, что он сойдет с дистанции. Если кандитат не участвует в выборах в нескольких штатах, то можно считать, что он выбывает из гонки.Юрий РогулевДиректор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ
В США было предпринято множество попыток помешать кампании Трампа посредствам судебных разбирательств на уровне штатов, отметил эксперт.
"По-моему, их было уже больше десяти, но все они пока закончились неудачно для демократов. Оснований для принятия решений не в пользу Трампа немного... Суд штата Колорадо ссылается на конституцию, на одну из ее поправок, но все это притянуто за уши. Поэтому, конечно, решение суда будет обжаловано, а дальше посмотрим", — сказал Рогулев.
Вместе с тем собеседник отметил, что судебные тяжбы в отношении Трампа не подрывают его позиции в Республиканской партии.
"Он идет с колоссальным отрывом [среди кандидатов от Республиканской партии], он даже не участвует во внутрипартийных дебатах", — сказал эксперт.
Он добавил, что в настоящее время Трамп опережает действующего президента США Джо Байдена в предвыборных опросах.
"Если бы выборы были сейчас, то Трамп бы их выиграл", — отметил Рогулев.
Американист также ответил на вопрос о способности оппонентов Трампа из Демократической партии повлиять не решения судов в различных штатах.
"В судах сидят конкретные люди, на которых можно повлиять. При этом следует иметь в виду, что в каждом штате своя двухпартийная система, в каждом штате свой расклад политических сил - тут автоматизма быть не может. Кроме того, Верховный суд независим, он не имеет непосредственного отношения к партиям, и это тоже надо учитывать", — отметил специалист, подчеркнув, что весной продолжатся слушания еще по нескольким делам в отношении Трампа, и результаты этих разбирательств также могут оказать влияние на президентскую кампанию политика.
Американский конгрессмен Ронни Джексон ранее раскритиковал решение Верховного суда штата Колорадо запретить бывшему президенту США Дональду Трампу участвовать в местных партийных праймериз. Политик в соцсети X назвал происходящее "последним днем этой страны".