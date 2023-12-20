Ранее Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в местных выборах претендентов от Республиканской партии на выдвижение кандидатом на пост президента в 2024 году. Это решение объясняется 3-м разделом 14-й поправки к конституции, согласно которому ни одно лицо не может занимать какую-либо должность на службе США или отдельного штата, если оно, присягнув, "потом приняло участие в мятеже или восстании против Соединенных Штатов либо оказало помощь или поддержку их врагам". Это изменение в основной закон было внесено после Гражданской войны 1861-1865 годов, чтобы ограничить права политиков, участвовавших в вооруженном противостоянии на стороне рабовладельческих штатов Юга. 6 января 2021 года сторонники Трампа, являвшегося в то время американским лидером, ворвались в здание Конгресса США, чтобы воспрепятствовать утверждению итогов состоявшихся в ноябре 2020 года президентских выборов.