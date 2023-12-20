На Украине назначили нового представителя Зеленского в Верховной раде

На Украине назначили нового представителя Владимира Зеленского в Верховной раде. Уволенного в начале декабря Фёдора Вениславского на данном посту заменила Галина Михайлюк. Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте офиса Зеленского.

На Украине назначили нового представителя Зеленского в Верховной раде
© ZUMA/ТАСС

Михайлюк является депутатом Рады от правящей на Украине партии «Слуга народа», она является заместителем председателя комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

7 декабря стало известно, что Зеленский снял с занимаемой должности своего представителя в Раде Вениславского.

Причины такого решения не назывались.

В мире
Федор Вениславский
Владимир Зеленский
Верховная Рада