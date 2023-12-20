«Киевстар» сообщил о полном восстановлении работы

Украинский «Киевстар» восстановил работы всех услуг оператора — в том числе международного роуминга. Об этом в эфире украинского телевидения заявил генеральный директор компании Александр Комаров.

© Газета.Ru

«Мы возобновили все услуги на 100% на всей территории Украины и за границей. Последняя услуга, которую мы возобновили в понедельник, был международный роуминг. В понедельник мы начали над этим работу и во вторник завершили. Все услуги «Киевстара» полностью работают. Без ограничений», — заявил Комаров.

По его словам, сегодняшний сбой в работе оператора в южной и западной частях Украины связан с последствиями работ по стабилизации системы.

12 декабря стало известно, что на Украине произошел сбой мобильной связи сразу в нескольких регионах. Об отсутствии связи и интернета сообщали снова абоненты «Киевстара». Глава компании, в свою очередь, обвинил Россию в совершении крупнейшей хакерской атаки. На следующий день ответственность за инцидент на себя взяла пророссийская хакерская группировка «Солнцепек».