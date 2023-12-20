Си Цзиньпин предложил провести еще два года российско-китайской культуры

В ближайшие два года Москва и Пекин могут укрепить дружбу двух государств через проведение годов культуры России и Китая. Об этом в ходе встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает РИА Новости.

«Обе стороны должны успешно провести Годы культуры Китая и России в ближайшие два года, больше планировать и больше проводить насыщенных и разнообразных мероприятий по гуманитарному и культурному обмену, укреплять фундамент общественного мнения дружбы между двумя странами, передающейся из поколения в поколение», — предложил китайских лидер в ходе встречи.