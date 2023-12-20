Минюст ФРГ отказался сообщать результаты расследования взрыва "Северных потоков"

Прокуратура ФРГ продолжает расследование диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2", но его подробностей приводиться не будет. Об этом заявил парламентский статс-секретарь министерства юстиции Германии Бенджамин Штрассер, сообщает "Лента.ру". Заявление Штрассера стало ответом на вопрос депутата парламента партии "Альтернатива для Германии" Уве Шульца о выводах, сделанных федеральным правительством после подрыва газопроводов. В документе утверждается, что расследование диверсий продолжается под руководством генерального прокурора при Верховном суде ФРГ Петера Франка. В том случае, если после завершения официального расследования будут найдены достаточные основания для возбуждения иска, генеральный прокурор направит в суд обвинительное заключение. В противном же случае генеральная прокуратура прекратит разбирательство по делу. Штрассер отказался сообщать какие-либо сведения о ходе расследования, сказав, что, несмотря на "фундаментальную конституционную обязанность" выполнять требования депутатов парламента о предоставлении им информации, в данном случае информационные интересы депутата должны уступить место "законным интересам секретности" для защиты проводимого расследования. Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров считает правдоподобной версию об участии спецслужб западных стран в подрыве газопроводов "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2".