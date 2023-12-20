Минюст США сообщил, что шестидесятилетий американец Кирилл Буяновский признал вину в нелегальных поставках в Россию авиационного оборудования, передает РИА Новости. До этого помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод сообщал об аресте двух американцев, которые передавали авиационные технологий в Россию, не уточняя их имена арестованных. По данным министерства, проживающий в штате Канзас Буяновский руководит компанией "KanRus Trading Company Inc". Сообщается, что мужчина признал вину в инкриминируемых деяниях. Он рассказал, что участвовал "в схеме по контрабанде... американского авиационного оборудования в Россию". В Минюсте сообщили, что бизнесмену грозит 25 лет тюрьмы. Приговор будет оглашен в марте следующего года. До этого депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут заявил, что оружие, которое Украина получает от союзников и партнеров, рано или поздно окажется и в США. Виктор Бут известен тем, что в апреле 2012 года суд Нью-Йорка приговорил его к 25 годам лишения свободы по обвинению в торговле оружием, в поддержке терроризма через сотрудничество с группировкой Революционные вооруженные силы Колумбии и др.