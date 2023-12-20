Axios: Байден не хочет мириться со своей "старостью"

Нежелание президента Байдена признать свои физические проблемы в возрасте 81 года вызывает некоторую напряженность в его команде, поскольку старшие помощники и первая леди Джилл Байден заставляют его больше отдыхать и бдительно следить за своим здоровьем в свете выборов в США в 2024 году. Об этом изданию Axios сообщили источники в окружении главы Белого дома.

Нынешние и бывшие помощники говорят, что Байден необычайно энергичен для своего возраста. Но его неоднократные заявления о том, что он чувствует себя таким молодым, вызывают все больше вопросов: лица в его окружении полагают, что президент не осознает, насколько старым он может оказаться. В разговорах с помощниками и друзьями он часто говорит: "Я чувствую себя намного моложе своего возраста".

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Управление графиком Байдена стало решающим для его кампании по переизбранию, учитывая широко распространенные опасения избирателей по поводу его способности выполнять свою работу до января 2029 года, когда ему исполнится 86 лет. Нынешние и бывшие помощники главы Белого дома пояснили, что он часто настаивает на том, чтобы совершать больше поездок и мероприятий, чем, по их мнению, ему следует это делать. Байден, выходя за пределы своих возможностей, иногда сам пытается следовать изматывающему его графику. После этого он выглядит утомленным во время публичных мероприятий, что может усилить опасения по поводу его возраста.

"Он сам себе злейший враг, когда дело касается его графика", - сказал бывший помощник Байдена.

Первая леди США Джилл Байден и ее команда глубоко вовлечены в повседневный график президента. Она часто старается дать ему как можно больше отдыха и улучшить его питание, отметили источники. Жесткого графика Байден придерживался до тех пор, пока ему не исполнилось 70 лет, и он был потрясен смертью своего сына Бо от рака. "Джо слишком много работает", - говорила Джилл тогдашнему руководителю аппарата президента Стиву Риккетти, вспоминал сам Байден в своих мемуарах "Обещай мне, папа".

"Он измотан. Он не спит. Это его убьет", - утверждала первая леди.

Представитель Белого дома сообщил Axios, что Байдены "следят за графиками друг друга ради баланса - и они далеко не единственная пара в администрации, которая это делает". Влияние супруги на президентский график выглядит необычно, но имеет некоторый прецедент. Нэнси Рейган внимательно следила за расписанием Рональда Рейгана, даже время от времени консультируясь с астрологом. В свои 69 лет Рейган был самым пожилым человеком, избранным президентом США, до 70-летнего Дональда Трампа. Байден превысил этот показатель: ему исполнилось 77 лет, когда он был избран в 2020 году. Тед Кауфман, давний друг нынешнего хозяина Белого дома и еще один бывший глава его администрации, сказал изданию: "Это то, чем Байден занимался всю свою жизнь - он всегда хочет делать больше".

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